Roma, ‘affari di famiglia’: denunciati madre e figlio che estorcevano denaro alla vicina di casa (Di giovedì 10 settembre 2020) 60 mila euro in 3 anni: questo è quanto madre e figlio – denunciati dalla Polizia di Stato- sono riusciti ad estorcere ad una vicina di casa. La vicenda ha inizio nel 2018 quando il figlio, lamentando di trovarsi in una situazione economica grave, inizia ad ottenere da una vicina di casa piccole somme di denaro. Quello che all’inizio era nato come un gesto di cortesia, per una persona in difficoltà, in poco tempo si è trasformato in un obbligo, con tanto di minacce, tanto che la vittima ha cercato in tutti i modi di porre un freno alle insistenti richieste. Nel corso del tempo, con lo stesso sistema, gli estorsori si sono anche impossessati di una city car. L’ultima richiesta, a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

