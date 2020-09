Roghi agricoli, intervengono i Carabinieri Forestali a Forino. (Di giovedì 10 settembre 2020) Ancora una denuncia da parte dei Carabinieri Forestali per violazione alle norme in materia ambientale previste dal Decreto Legislativo 152/2006. L'uomo, nonostante il divieto di bruciatura nell'... Leggi su gazzettadiavellino

GazzettAvellino : Roghi agricoli, intervengono i Carabinieri Forestali a Forino. - zazoomblog : Roghi agricoli Caabinieri denunciano una donna a Serino. - #Roghi #agricoli #Caabinieri - GazzettAvellino : Roghi agricoli, Caabinieri denunciano una donna a Serino. - puntomagazine : La donna nonostante il divieto di bruciatura, aveva appiccato il fuoco per lo smaltimento di residui vegetali #news… - irpinia24 : Serino - Roghi agricoli: denunciata 50enne -

Ultime Notizie dalla rete : Roghi agricoli

avellinotoday.it

Ancora una denuncia da parte dei Carabinieri Forestali per violazione alle norme in materia ambientale previste dal Decreto Legislativo 152/2006. L’uomo, nonostante il divieto di bruciatura nell’attua ...Un danno enorme per le aziende interessate e già vessate dall’emergenza sanitaria. E’ quello creato a seguito dell’incendio della Loas Italia Srl di Aprilia che si è verificato ad agosto e le cui rip ...