Roberto Saviano: "Il Pd? Vapore acqueo. Non credono in niente. Al referendum voterò no" (Di giovedì 10 settembre 2020) Roberto Saviano spiega i perché del suo no al taglio dei parlamentari. E, in un’intervista a La Stampa, lancia una stoccata al Partito democratico. A chi gli chiede di spiegare il perché del suo tweet contro Zingaretti e il Pd spiega:″Perché non se ne può più di chi non ha una posizione su nulla e giustifica la propria esistenza da 25 anni prima in opposizione a Berlusconi e poi a Salvini. Indignandosi quando sono all’opposizione e lasciando tutto immutato (per meglio gestire il potere) quando sono al governo. È politica questa? A me pare arte della sopravvivenza″ Lo scrittore ha fatto riferimento ad alcune bugie dei dem. Nell’intervista spiega a cosa si riferiva:″La prima e più grande è l’inversione di rotta sulle politiche migratorie. Il dramma ... Leggi su huffingtonpost

