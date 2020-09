Roberto Saviano: «Al referendum voterò no. Il Pd? Vapore acqueo, non credono in niente» (Di giovedì 10 settembre 2020) «Ma andate a cag…, voi e le vostre bugie», questa l’ultima uscita pop di Roberto Saviano, che ha citato sui social Max Gazzè e la Favola di Adamo ed Eva per sferrare un attacco alla sinistra italiana in vista del referendum per il taglio dei parlamentari. Battute a raffica su Twitter per lo scrittore di ‘Gomorra’ che non ha risparmiato nessuno: il Pd? «Vapore acqueo»; il segretario Nicola Zingaretti? «Cammina rasente i muri per non essere notato»; Luigi Di Maio? «Intriso di una cultura profondamente autoritaria e xenofoba». Saviano, che ha annunciato che voterà «no» al referendum, ha rilasciato un’intervista a ‘La Stampa’ in cui ha ... Leggi su urbanpost

HuffPostItalia : Roberto Saviano: 'Il Pd? Vapore acqueo. Non credono in niente. Al referendum voterò no' - repubblica : Roberto Saviano: 'Dietro la morte di Willy una società in cui manca tutto' [aggiornamento delle 08:47] - Tg3web : Roberto Saviano al #Tg3: 'La violenza di Colleferro è l'espressione di un Paese che si sta smembrando. Per superarl… - Zamberlett : RT @HuffPostItalia: Roberto Saviano: 'Il Pd? Vapore acqueo. Non credono in niente. Al referendum voterò no' - AlbertoEnricoA2 : RT @HuffPostItalia: Roberto Saviano: 'Il Pd? Vapore acqueo. Non credono in niente. Al referendum voterò no' -