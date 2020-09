Roberto Saviano: “Al Governo interessa solo sopravvivere” (Di giovedì 10 settembre 2020) Con una serie di tweet, e tramite un’intervista al quotidiano La Stampa, lo scrittore Roberto Saviano annuncia il suo no al referendum. E al Governo? Lo scrittore Roberto Saviano, con una serie di tweet ed un’intervista al quotidiano La Stampa, ha aspramente criticato la decisione del Pd di sostenere il Sì al prossimo referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari senza risparmiare neppure invettive contro il Pd e l’intero Governo Conte-bis: Ne fa una questione politica Saviano per il quale il Governo usa il referendum come “spot” per rimanere in piedi, etichettando i suoi esponenti come “superviventes profesionales” il cui unico obbiettivo è “esserci sempre, comunque, ad ... Leggi su zon

HuffPostItalia : Roberto Saviano: 'Il Pd? Vapore acqueo. Non credono in niente. Al referendum voterò no' - repubblica : Roberto Saviano: 'Dietro la morte di Willy una società in cui manca tutto' - repubblica : Referendum, Roberto Saviano attacca il Pd: 'Votano Sì solo per sopravvivere' - gatasch : RT @CesareOrtis: MA NO? MA DAVVERO? NON LO AVEVA CAPITO NESSUNO! Referendum, Roberto Saviano attacca il Pd: 'Votano Sì solo per sopravviver… - kito_mhm : Roberto Saviano spiega perché voterà no al taglio dei parlamentari (e poi fa a pezzi il Pd) -