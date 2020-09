Ritorno a scuola, l'ira dei presidi: non siamo pronti. "Così la sicurezza è un miraggio" (Di giovedì 10 settembre 2020) In molte scuole la consegna dei banchi monoposto è in grave ritardo e manca il personale necessario. Giannelli avverte: "Valutiamo la possibilità di varare calendari diversi a seconda delle esigenze" Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno scuola Il ritorno a scuola in Piemonte, Cirio: “Temperatura dei figli sul diario di scuola” La Stampa Conte: "L'anno scolastico riparte regolarmente e in sicurezza il 14 settembre"

Roma, 09 set 16:11 - (Agenzia Nova) - L'anno scolastico ricomincerà il 14 settembre. E' quanto ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa sulla scuola ...

Tampone negativo per i bimbi della scuola materna di Arceto

L’Ausl: «Stesso esito per l’insegnante. Tutti in isolamento fino al 15 settembre» Nasciuti e Davoli: «Un sollievo, i protocolli contengono il rischio di contagio» SCANDIANO «Sono tutti negativi i tamp ...

