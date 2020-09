Rimandato lo sgombero di Castel Romano. I rom: «Ora soluzioni vere» (Di giovedì 10 settembre 2020) Questa volta le ruspe dell’amministrazione capitolina sono rimaste a riposo. Avrebbero dovuto abbattere le abitazioni delle famiglie rom dell’area F di Castel Romano, dove vivono 96 persone. La baraccopoli istituzionale, inaugurata nel 2005 dalla giunta Veltroni, conta complessivamente circa 550 abitanti. È situata nella riserva naturale di Decima Malafede ed è stata posta sotto sequestro a luglio di quest’anno nell’ambito di un’inchiesta per reati ambientali. «L’ordine di “lasciare i container dove viviamo” è anche la speranza più forte che nutriamo … Continua L'articolo Rimandato lo sgombero di Castel Romano. I rom: «Ora soluzioni vere» proviene da il ... Leggi su ilmanifesto

SCUP, acronimo di Scuola e Cultura Popolare, nascein via Nola 5, nella zona di San Giovanni, in uno stabile rimasto per molti anni abbandonato. Lì nel 2012 alcuni attivisti, partendo dalla considerazi ...