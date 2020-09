Riki torna con il nuovo disco di inediti “Popclub” (Di giovedì 10 settembre 2020) Riki online sulle piattaforme digitali con il nuovo disco di inediti “Popclub”: tra pop ed elettronica, il cantante torna con 11 nuove tracce Dopo aver venduto oltre 300mila copie con i primi due album “Perdo le parole” e “Mania”, Riki pubblica il suo nuovo album di inediti, “Popclub” (Sony Music Italy). Inoltre, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è in rotazione… L'articolo Riki torna con il nuovo disco di inediti “Popclub” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

LauraTrebbi_ : RT @IdaDiGrazia: #9settembre Riki torna con un nuovo album #popclub e una nuova testa. La mia intervista oggi su @leggoit - IdaDiGrazia : #9settembre Riki torna con un nuovo album #popclub e una nuova testa. La mia intervista oggi su @leggoit - Affaritaliani : Riki torna a far emozionare con un album di inediti 'Popclub' - grondoamore : A posto Riki sta dicendo che torna in Italia È UNA MINACCIA? #SEATMusicAwards20 - infoitcultura : Amici, Riki torna e si sfoga: Maria De Filippi più brava dei discografici -

Ultime Notizie dalla rete : Riki torna

Per Riki "Popclub" è un nuovo inizio ... Sono andato in Sudamerica, ho sperimentato tanto, forse troppo, ma tornando indietro rifarei tutto. Come la vita che è fatta di alti e bassi, quando sei più in ...Milano, 7 set. (askanews) – Dopo aver venduto oltre 300mila copie con i primi due album “Perdo le parole” e “Mania”, Riky ha aspettato tre anni per uscire con un disco di inediti in cui ha voluto racc ...