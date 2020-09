Rifkin’s Festival, “la vita è come un film”: ecco il trailer del prossimo film di Woody Allen (Di giovedì 10 settembre 2020) “La vita è come un film”: è questa la frase che appare nel trailer ufficiale (qui il video) del prossimo film di Woody Allen, intitolato Rifkin’s Festival. Continuano a spuntare poi diverse frasi: “Alcune volte è una commedia”, “un dramma”, “sentimentale”, “ma soprattutto essa è un mistero”. Delle frasi che sicuramente potrebbero descrivere la “vita” rappresentata nella filmografia di Woody Allen. https://youtu.be/d11-NLbjT3M Il film sarà presentato – come annunciato da Variety – durante il 68esimo San ... Leggi su optimagazine

cinemaniaco_fb : ?????????????? Rifkin's Festival: il trailer del nuovo film di Woody Allen - comingsoonit : Presentato in anteprima mondiale al Festival di San Sebastian, il nuovo film di #WoodyAllen intitolato… - Think_movies : “Rifkin’s Festival”: il Trailer Ufficiale del nuovo film scritto e diretto da Woody Allen - stanzedicinema : Rifkin's Festival: il trailer del nuovo film di Woody Allen - cinemaniaco_fb : ?????????????? Rifkin’s Festival: il trailer del nuovo film di Woody Allen -

Ultime Notizie dalla rete : Rifkin’s Festival