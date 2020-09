Ricordate Mannone? L’ex portiere italiano dell’Arsenal riparte dal Monaco (Di giovedì 10 settembre 2020) Vito Mannone prova a rilanciare la propria carriera, l'ex portiere ha vestito la maglia dell'Arsenal in due diversi capitoli della propria carriera, dal 2006 al 2010 e nella stagione 2012-13 raccogliendo in totale 15 presenze ed altrettanti gol subiti. Negli ultimi anni il portiere brianzolo si è diviso tra l'esperienza australiana al Minnesota e l'ultima stagione in Danimarca, all'Esbjerg. Adesso, una nuova possibilità in un club non esattamente di seconda fascia come il Monaco. Il portiere italiano, in carriera ha raccolto anche 8 presenze in Champions League negli anni londinesi.LA NUOVA AVVENTURA FRANCESE DI Mannonecaption id="attachment 1019725" align="alignnone" width="1024" Mannone, Getty Images/captionVito Mannone ... Leggi su itasportpress

