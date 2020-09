Riaprono nidi e materne, le istruzioni per destreggiarsi tra le regole anti-Covid (Di giovedì 10 settembre 2020) Tra mascherine e visiere per le insegnanti, tempi di inserimento ridottissimi per i bimbi nuovi e aule spesso spoglie dei vecchi giochi, le scuole materne e gli asili nido di Milano hanno riaperto il 7 settembre, in anticipo su gran parte del resto di Italia. Una sfida non semplice quella di conciliare le esigenze di prevenzione dei contagi con i bisogni dei bambini della fascia 0-6 anni, cui ha cercato di dare risposta il patto di responsabilità del Comune di Milano, declinato poi in maniera diversa dalle varie scuole. Leggi su tg24.sky

