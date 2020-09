Riapertura stadi, Malagò: “Senza pubblico non è vero calcio. Aspettiamo, ma le nostre istanze sono chiare” (Di giovedì 10 settembre 2020) “La Riapertura degli stadi? Ci sono considerazioni del Cts, governatori che hanno fatto ordinanze sulla base dell’impiantistica. Ma quello che ha detto Gravina è condivisibile: il calcio senza pubblico non è veramente calcio”, così il presidente del Coni Giovanni Malagò al termine di una riunione di giunta. Il presidente ha fatto sapere di “aspettare con pazienza” ma che le istanze “sono chiare”. “Non è chiaro perché non si potevano affrontare contemporaneamente il problema delle scuole e della Riapertura degli stadi”, lamenta Malagò che evidenzia anche il problema per tutti gli altri sport che vivono grazie ... Leggi su ilfattoquotidiano

