Riapertura stadi, club in pressing con Figc e Governo: l’obiettivo è metà ottobre (Di giovedì 10 settembre 2020) Le società di Serie A sono in pressing per la Riapertura degli stadi: l’obiettivo è riportare i tifosi dentro gli impianti a ottobre Come spiega La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo dei club di Serie A è riportare una percentuale di tifosi negli stadi entro metà ottobre. È quello che le società chiedono alla Lega: affrontare la questione nelle sedi opportune prima possibile. Per le società (e la Lega) è una questione economica ma anche «affettiva». Mantenendo sempre prioritari i temi di salute e sicurezza. È a questo proposito che la Lega, con il lavoro dell’a.d. De Siervo, ha prodotto un documento di 400 pagine. Uno studio dal titolo chiarissimo: «Misure di contenimento del ... Leggi su calcionews24

