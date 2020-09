Riapertura scuole, spero sia l’occasione per tornare tutti alla realtà (Di giovedì 10 settembre 2020) Si avvicina il grande giorno, lo aspetto da mesi eppure non lo percepisco reale, come niente del resto, mi sento impreparata, confusa, incredula. Farò quanto richiesto, giuro, in questi ultimi giorni, tra le 10 ore di smartworking, le due di faccende domestiche, il cane, i pranzi, le cene, i bambini, l’educazione, il confronto… farò una lista e poi tutte le compere necessarie. Due mascherine, il gel, la borraccia, un sacco dove mettere la giacca e lo zaino che devono rimanere impacchettati e fuori dall’aula, ah sì le due merende naturalmente, e i libri, ma certo in ultimo anche loro, quella caterva di libri… che poi non si capisce perché alle medie si debbano acquistare se è comunque scuola dell’obbligo. Alcune mamme propongono di farglieli scaricare tutti su un tablet (se la preside approverà) e ... Leggi su ilfattoquotidiano

