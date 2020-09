Reino, uomo fa lavori di saldatura vicino al bosco e provoca incendio: denunciato (Di giovedì 10 settembre 2020) Cronaca di Benevento: i Carabinieri Forestali hanno denunciato un uomo per aver provocato un incendio nella zona boschiva di Reino. Un uomo è stato denunciato dai Carabinieri Forestali di San Marco dei Cavoti con l’accusa di incendio boschivo colposo in località Murata a Reino (Benevento). L’uomo aveva effettuato delle saldature a breve distanza da un … Leggi su 2anews

Martedì 8 di settembre i Carabinieri Forestale di San Marco dei Cavoti, dopo aver scambiato utili informazioni con il referente provinciale del Nucleo Informativo Antincendi Boschivi di Benevento, son ...

Aveva effettuato delle saldature a breve distanza da un bosco e le scintille della lavorazione hanno innescato il fuoco, sviluppando un grave incendio che aveva attecchito tra la vegetazione secca e a ...

