Regionali Veneto, guerra a distanza tra Salvini e Zaia: lettere per far votare la lista della Lega e la minaccia di provvedimenti disciplinari (Di giovedì 10 settembre 2020) La divisione tra Matteo Salvini e Luca Zaia a questo punto diventa evidente, anche se sembra covare sotto la superficie della macchina elettorale leghista lanciata in Veneto verso la vittoria. I diktat di Salvini cominciano a far emergere qualche crepa nella base leghista, soprattutto tra i fedelissimi del presidente uscente. Una decina di giorni fa il commissario Veneto Lorenzo Fontana aveva scritto ai segretari delle oltre 400 sezioni del Carroccio invitandoli a far votare la lista Salvini-Lega Veneta e non quella Zaia Presidente che il governatore ha costruito su immagine di se stesso, per attrarre consensi anche da elettori non leghisti. La galassia del Carroccio è completata da una terza ... Leggi su ilfattoquotidiano

you_trend : ?? #Supermedia YouTrend per @Agenzia_Italia sulle elezioni #regionali ?? Stando ai sondaggi, in #Veneto il President… - Ettore_Rosato : A #Padova con @DaniSbrollini a presentare la nostra bella lista per le regionali. Zaia ottiene consenso perché tien… - LegaSalvini : REGIONALI, #SALVINI: 'DA VENETO TRIONFO DEMOCRAZIA CHE STUPIRÀ IL MONDO' ??Il 20 e 21 settembre vota Lega - camilla_staff : RT @fattoquotidiano: Regionali Veneto, guerra a distanza tra Salvini e Zaia: lettere per far votare la lista della Lega e la minaccia di pr… - fattoquotidiano : Regionali Veneto, guerra a distanza tra Salvini e Zaia: lettere per far votare la lista della Lega e la minaccia di… -