Regionali: Meloni, 'in Puglia e Toscana manifestazioni unitarie centrodestra' (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set. (Adnkronos) - manifestazioni unitarie del centrodestra per la campagna elettorale in Puglia, sabato prossimo, e in Toscana, venerdì 17. Lo ha annunciato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite della puntata di 'Dritto e rovescio' in onda questa sera su Retequattro. Leggi su iltempo

