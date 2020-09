Regionali, Luise (Lega) punta sui giovani: “Sono il futuro, generazioni da educare al rispetto” (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastel Volturno (Ce) – Formazione e disciplina per i cittadini del domani. Nel mondo che sarà, Antonio Luise, candidato al consiglio regionale della Campania tra le fila della lista “Lega – Salvini Premier”, vede al centro i giovani di oggi, i quali vanno formati ed educati con scrupolosa attenzione. “Dei processi di cambiamento, i minori ne subiscono le conseguenze dirette ed indirette – afferma il castellano -. E’ su di loro che bisogna lavorare per formare generazioni vincenti, progressiste, in grado di ascoltare, di affrontare i problemi e di risolverli. Nel trambusto della quotidianità, spesso si perdono di vista i ragazzi, che invece andrebbero seguiti passo passo. I genitori devono trasmettere loro ... Leggi su anteprima24

