Regina Elisabetta II scandalo a palazzo: guardie al rave con cocaina (Di giovedì 10 settembre 2020) Secondo il “Mirror”, qualche settimana fa sedici guardie della Regina Elisabetta II avrebbero partecipato a un rave a base di alcol e cocaina. Hanno infranto le regole anti-Covid e hanno messo in pericolo la Queen. Con queste accuse sono finiti in carcere. scandalo al castello di Windsor, dove la Regina Elisabetta e il principe Filippo vivono ormai da mesi in isolamento per proteggersi dal Covid-19. Come è stato annunciatoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

