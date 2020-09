Referendum, Salvini e Meloni dicono sì ma lavorano per il no (Di giovedì 10 settembre 2020) C’è un elemento, più d’ogni altro, che spiega come Matteo Salvini e Giorgia Meloni abbiano schierato i propri partiti sul Sì al Referendum, ma sotto sotto non gli dispiacerebbe affatto che vincesse il No. Da entrambe le segreterie non è arrivato nessun invito, nessuna indicazione, nessuna persuasione a fare campagna per il taglio dei parlamentari. E questo potrebbe incidere sull’esito finale. Spiega Lorenzo Pregliasco, dell’istituto di sondaggi Quorum: “Basta che un elettore su cinque di Lega e Fratelli d’Italia si sposti dal sì al no che, calcolando un bacino elettorale del 40% circa, si sposterebbero l′8% dei voti i prossimi 20 e 21 settembre”.“Non abbiamo dato nessuna indicazione - spiega una fonte dalla stanza dei bottoni del Carroccio - sulle ... Leggi su huffingtonpost

