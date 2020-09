Referendum: Orlando, 'Sì scommessa in direzione giusta, rispetto per chi vota No' (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set. (Adnkronos) - Sulle riforme "qualcosa si sta muovendo" il Sì al Referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari "è una scommessa che facciamo, andrà valutata nei prossimi mesi, per il momento credo che stiamo andando nella direzione giusta. Credo si debba grande rispetto anche a chi sarà orientato verso un'altra direzione, stando nel Pd o nel centrosinistra". Lo ha affermato il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, ospite di Tg 2 Post. Leggi su liberoquotidiano

