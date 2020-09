Referendum, io voterò Sì perché logica e buonsenso sono senza tempo (Di giovedì 10 settembre 2020) Sto seguendo da giorni il dibattito su Facebook, sempre più negativamente sorpresa della piega surreale che sta prendendo: esponenti di un partito che si chiama +Europa che sostengono il No, perché l’Italia non deve essere condizionata da modelli europei; l’Anpi che sostiene il No in omaggio ai partigiani e ai padri costituenti, quando l’attuale numero dei parlamentari non fu deciso dalla Costituzione del ’48, ma solo nel 1963 e quindi non c’entra nulla (ma proprio nulla) con la Resistenza. Per parte mia voterò Sì per tante validissime ragioni, molte delle quali già esposte più volte efficacemente su questo quotidiano. Ne aggiungerei una personale: a differenza di molti altri, io voglio essere coerente con i valori della mia giovinezza. Io ricordo Nilde Iotti quando parlò a favore di questo taglio e quando ... Leggi su ilfattoquotidiano

HuffPostItalia : Roberto Saviano: 'Il Pd? Vapore acqueo. Non credono in niente. Al referendum voterò no' - LaStampa : Saviano: “Il Pd ormai è solo vapore acqueo. Voterò convinto no al referendum” - LaStampa : Lo scrittore: «Non se ne può più di chi non ha una posizione su nulla, è arte della sopravvivenza. Era evidente dal… - dragonicola : RT @HuffPostItalia: Roberto Saviano: 'Il Pd? Vapore acqueo. Non credono in niente. Al referendum voterò no' - pietroballerini : Non posso essere d’accordo con #Saviano Non posso. Non possooooo...! Argh! -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum voterò Tutte le ragioni per cui voterò NO al taglio dei parlamentari L'AntiDiplomatico