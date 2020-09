Referendum, i Millennials di Italia Viva si schierano per il No e fanno campagna con +Europa: è l’addio dei giovani a Renzi? (Di giovedì 10 settembre 2020) Quando Davide Faraone, senatore di Italia Viva, alla scuola di politica “Meritare l’Europa” dello scorso agosto ha annunciato che il partito avrebbe lasciato libertà di scelta sul voto referendario, molti dei 250 ragazzi presenti hanno storto il naso. Tra loro, una quota non indifferente era composta dai Millennials, associazione nata per avvicinare i ragazzi alla politica ma, di fatto, la costola giovanile prima del Pd all’epoca di Matteo Renzi e adesso della sua nuova creatura, Italia Viva. Fino ad oggi, almeno: la mancanza di un indirizzo chiaro sul Referendum, mascherata sotto l’egida della libertà di voto, non è stata digerita da chi ha sempre seguito il senatore di Scandicci proprio per la sua ... Leggi su open.online

Il 20 e 21 settembre il nostro Paese sarà chiamato alle urne per votare il testo del Referendum Costituzionale confermativo sul taglio dei parlamentari. Il quesito recita: “Approvate il testo della le ...

