Referendum costituzionale, cosa cambia se vince il sì (Di giovedì 10 settembre 2020) Domenica 20 e lunedì 21 gli italiani sono chiamati a esprimere il proprio voto sul Referendum costituzionale che ha come obiettivo il taglio dei parlamentari. Votato con maggioranza assoluta da entrambe le Camere lo scorso 8 ottobre 2019, ora l’ultima parola è quella dei cittadini. Vediamo quali sono le motivazioni di chi sostiene il sì, quindi di chi è a favore della riduzione del numero di deputati e senatori. >>Leggi anche: Giuseppe Conte, cala drasticamente la fiducia degli italiani nei suoi confronti Referendum costituzionale, per cosa si vota Gli italiani si troveranno a dover rispondere a una domanda: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in ... Leggi su urbanpost

