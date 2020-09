Referendum costituzionale: cosa cambia se vince il sì (Di giovedì 10 settembre 2020) ... 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari', approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?'. Leggi su urbanpost

Piu_Europa : Non è una riforma costituzionale. È una mutilazione della rappresentanza democratica. È un referendum sul populismo… - bendellavedova : ?? DIAMO UN TAGLIO AL POPULISMO, NON ALLA DEMOCRAZIA Oggi maratona oratoria di @Piu_Europa per il NO al referendum… - ladyonorato : Leggete e diffondete. Senza commenti senò viene bannato. - GuisaTania : @nzingaretti fallo senza il mio voto! Mi sono stancata di questi grillini e di questi cretini! Il Voto utile non e… - ElectionDay_tw : #Italia: le indicazioni di voto dei partiti sul referendum. Le dichiarazioni dei principali leader politici italia… -