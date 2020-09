Referendum, come gli altri Verdi voterò No: ecco le mie ragioni (Di giovedì 10 settembre 2020) di Silvia Zamboni* Il 20 e 21 settembre voterò convintamente No alla riforma costituzionale che prevede il taglio del numero dei parlamentari. Tanti i motivi a sostegno di questa scelta che condivido con i Verdi/Europa Verde. Innanzitutto la ritengo una riforma che non comporta né sostanziali benefici economici in termini di riduzione della spesa pubblica (tanto varrebbe diminuire invece i compensi dei Parlamentari) né benefici dal punto di vista dello snellimento dell’iter legislativo. In mancanza di una differenziazione dei ruoli tra le due Camere, come in questo caso, l’attuale bicameralismo che contraddistingue il nostro sistema parlamentare rimarrebbe tal quale. In questa ottica era molto più pertinente ed efficace la riforma proposta da Renzi di eliminare il Senato, scelta che avrebbe portato al superamento ... Leggi su ilfattoquotidiano

