Referendum, al via il comitato dei Democratici per il Sì. Dai sindaci di Firenze, Bari e Bologna all’ex renziano Ricci: ecco chi ne fa parte (Di giovedì 10 settembre 2020) Nel campo del centrosinistra, l’appoggio più forte per il Sì al taglio degli eletti arriva dai sindaci. Mentre i big del Pd continuano a dividersi – nonostante la linea favorevole votata a maggioranza lunedì scorso in direzione nazionale – il primo cittadino di Bari Antonio Decaro, quello di Firenze Dario Nardella e il collega di Bologna Virginio Merola hanno deciso di aderire al neonato comitato dei “Democratici per il Sì” al Referendum. Ne fanno parte anche diversi sindaci emiliano-romagnoli (Giancarlo Muzzarelli a Modena, Andrea Gnassi a Rimini), oltre che la prima cittadina di Empoli Brenda Barnini, e una folta schiera di ex renziani, tra cui Matteo Ricci. A ... Leggi su ilfattoquotidiano

davidallegranti : Edoardo Nesi ci spiega perché voterà No al referendum, contro la decrescita infelice del M5s - petergomezblog : #Zingaretti propone alla Direzione #Pd il Sì al referendum: “Così sarà possibile fare altre riforme. Se vince il No… - FedericoDinca : Il referendum per il #tagliodeiparlamentari è occasione importante per dare il via ad una riforma, attesa da anni,… - fattoquotidiano : Referendum, al via il comitato dei Democratici per il Sì. Dai sindaci di Firenze, Bari e Bologna all’ex renziano Ri… - Noovyis : (Referendum, al via il comitato dei Democratici per il Sì. Dai sindaci di Firenze, Bari e Bologna all’ex renziano R… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum via Referendum, al via il comitato dei Democratici per il Sì. Dai sindaci di Firenze, Bari e Bologna… Il Fatto Quotidiano Elezioni, voto a domicilio per chi è in quarantena

Firenze, 10 settembre 2020 - In vista delle prossime elezioni che si svolgeranno il 20 e 21 settembre (si vota per il referendum, per le Regionali e per eleggere sindaco e consiglio di nove comuni) l’ ...

Corrado Formigli: “Piazzapulita indipendente dai politici, da noi non vengono volentieri”

Appuntamento per giovedì 10 settembre riparte, alle 21.15, su La7. Piazzapulita riparte da qui, dal racconto di un'Italia che tenta di rimettersi in piedi dopo i mesi più difficili, nella speranza di ...

Firenze, 10 settembre 2020 - In vista delle prossime elezioni che si svolgeranno il 20 e 21 settembre (si vota per il referendum, per le Regionali e per eleggere sindaco e consiglio di nove comuni) l’ ...Appuntamento per giovedì 10 settembre riparte, alle 21.15, su La7. Piazzapulita riparte da qui, dal racconto di un'Italia che tenta di rimettersi in piedi dopo i mesi più difficili, nella speranza di ...