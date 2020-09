Recovery Plan, il Governo ha già le linee guida. Dal digitale alla salute, sarà un sfida ambiziosa per il futuro del Paese (Di giovedì 10 settembre 2020) “Non un euro sarà sprecato”, sotto questo auspicio formulato da Giuseppe Conte si è svolto ieri a Palazzo Chigi, presso il Ciae (Comitato interministeriale per gli affari europei) il confronto sulle linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza: trenta pagine e 28 slide per definire gli obiettivi che l’Italia vuole raggiungere con i 209 miliardi del Recovery Fund. Una riunione operativa, presieduta dallo stesso premier e dal ministro per gli Affari europei Enzo Amendola a cui erano presenti i titolari dei dicasteri competenti sul dossier, utile a fare una sorta di ricognizione sul lavoro fatto fino ad oggi e approvare l’impianto complessivo del piano, suddiviso in 6 macro-missioni, che in una terminologia cara all’Ue vengono definiti cluster, cioè gruppi di ... Leggi su lanotiziagiornale

ilriformista : Recovery plan, #Conte tace e vuole fare tutto da solo L'editoriale di @renatobrunetta - iodalmare70 : RT @mattinodinapoli: Recovery plan, il piano Italia promette la svolta al Sud: «Ridurre il divario col Nord» - LaNotiziaTweet : .#RecoveryPlan, il #Governo ha già le linee guida. Dal digitale alla salute, sarà un sfida ambiziosa per il futuro… - NincoSud : RT @mattinodinapoli: Recovery plan, il piano Italia promette la svolta al Sud: «Ridurre il divario col Nord» - edilportale : #RecoveryPlan, sette linee guida per uscire dalla crisi post #coronavirus @Palazzo_Chigi -