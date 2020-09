Ramona Badescu scoppia a piangere in diretta, da Eleonora Daniele: “È grave…” (Di giovedì 10 settembre 2020) Tra gli ospiti di Eleonora Daniele, a Storie Italiane, la bellissima Ramona Badescu. Diventata mamma a 50 anni, l’attrice ha raccontato in trasmissione il difficile momento che sta vivendo. Ramona è molto legata ai genitori e il fratello, da sempre suoi complici. Ed è proprio pensando agli affetti lontani, rimasti in Romania, e al padre malato, che è scoppiata in lacrime in diretta durante Storie Italiane. “Mi mancano, non li vedo da quando ho partorito – ha raccontato – farei anche cinque settimane di quarantena, ma purtroppo non riesco ad andarli a trovare per fargli vedere il bambino, perché sabato chiuderanno i voli”. A Eleonora Daniele, l’attrice ha rivelato che suo ... Leggi su caffeinamagazine

zazoomblog : Ramona Badescu scoppia in lacrime in diretta: Mio padre è grave la malattia lo ferisce nella dignità… - eleonoradaniele : RT @Unf_Tweet: - Unf_Tweet : - eleonoradaniele : RT @storie_italiane: Ramona Badescu diventa mamma a 51 anni #storieitaliane @eleonoradaniele - storie_italiane : Ramona Badescu diventa mamma a 51 anni #storieitaliane @eleonoradaniele -