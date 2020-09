Rai - Koulibaly-City, manca ancora l'offerta ufficiale: il Psg resta alla finestra (Di giovedì 10 settembre 2020) Ciro Venerato, giornalista Rai, ha aggiornato a Kiss Kiss Napoli la situazione relativa al mercato in casa Napoli: "Koulibaly? Al momento il Napoli aspettalo sprint del City che non è ancora arrivato, i citizens non vanno oltre i 60 magar ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Rai - Koulibaly-City, manca ancora l'offerta ufficiale: il Psg resta alla finestra - infoitsport : Rai - Koulibaly-City, ADL stanco di parlare solo con Ramadani e aspetta il Psg che pensa anche a Fabian - infoitsport : RAI, Venerato: 'Il City non soddisfa le richieste del Napoli per Koulibaly, gli azzurri aspettano il PSG che vuole… - infoitsport : Rai – Koulibaly-City, inserimento del PSG: possibile offerta anche per Fabian - cn1926it : Rai - #Koulibaly-#City, inserimento del #PSG: possibile offerta anche per #Fabian -