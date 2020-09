Raffaella Fico, vacanza hot col nuovo fidanzato Giulio Fratini nel resort di lusso (Di giovedì 10 settembre 2020) Raffaella Fico e il fidanzato Giulio Fratini, continuano le vacanze d?amore. Raffaella Fico e la nuova fiamma hanno già trascorso giorni spensierati a Postitano e Forte dei Marmi, con... Leggi su leggo

zazoomblog : Raffaella Fico hot sul lettino la foto bollente: paparazzata con il fidanzato - #Raffaella #lettino #bollente: - Disidattatidel1 : Raffaella Fico si faceva sborrare addosso dai cazzi neri prima ancora dell'esistenza del black lives matter - GossipItalia3 : Raffaella Fico Instagram, incantevole sul lungomare di Posillipo: «Sembri una ragazzina…» #gossipitalianews - zazoomblog : Raffaella Fico Instagram incantevole sul lungomare di Posillipo: «Sembri una ragazzina…» - #Raffaella #Instagram… - zazoomblog : Raffaella Fico look total white: un vero spettacolo – Foto - #Raffaella #total #white: #spettacolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Fico

UrbanPost

Curve da capogiro. Raffaella Fico e Giulio Fratini, il fidanzato paperone che Forbes ha inserito tra i migliori imprenditori unger 30, vengono fotografati in vacanza in Grecia. Mykonos. Sono praticame ...Raffaella Fico manda i fan in tilt con uno scatto a dir poco bollente: la showgirl è coperta solo da uno striminzito bikini.