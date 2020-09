Raccolta funghi in Liguria, Tosi, M5S,: "Come Regione dobbiamo migliorare la normativa vigente" (Di giovedì 10 settembre 2020) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009-2020 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza cookie ... Leggi su albengacorsara

“Inizia una delle stagioni più attese e come sempre invitiamo tutti, cittadini ed enti, non solo alla massima prudenza ma anche al rispetto delle regole, troppe volte disattese: raccogliendo le segnal ...

Festa del fungo porcino di Borgo Val Di Taro: tutte le informazioni

Tra gli eventi più attesi di Borgo Val di Taro spicca la famosa festa del fungo porcino Borgotaro, in provincia di Parma. Un evento che quest’anno vedrà un’edizione speciale che vedrà momenti interess ...

