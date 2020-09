Qui da bambina, oggi volto noto ma criticato in politica: chi é? (Di giovedì 10 settembre 2020) In questa foto era soltanto piccola bambina durante il primo giorno di scuola, oggi è un personaggio molto noto e criticato della politica: la riconoscete? Lucia Azzolina (Fonte foto: Instagram, @lucia azzolina fanpage)Capelli neri, espressione adorabile, sorriso e grembiule, in questa foto è solo una bambina ma oggi è un volto noto e parecchio discusso della politica: avete capito di chi si tratta? Fotografata durante il suo primo giorno di scuola, a diffondere lo scatto è il settimanale oggi: si tratta della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, personaggio molto importante del governo Conte e, in quanto Ministra, figura davvero fondamentale. Un ... Leggi su chenews

flavia_artura : RT @Vecchia_Dentro_: La signora Rosaria giustamente non permette a tutti di risponderle. Per cui le dico qui che pure mia madre ha 85 anni,… - HazzaandLouu_ : 00.00 vorrei dedicarla prima di tutto a me, perché forse non mi sono mai dedicata qualcosa. Qui ho conosciuto perso… - notteblanca : RT @Vecchia_Dentro_: La signora Rosaria giustamente non permette a tutti di risponderle. Per cui le dico qui che pure mia madre ha 85 anni,… - Pierino_85 : RT @DarioBallini: Ciliegina sulla torta: il #festivaldellabellezza di #Verona ha rubato le grafiche che usa. Grafiche che rappresentano una… - Linda21836189 : @silvia_rovatti @noemicristofalo @Gionath10857107 @DiSantita Si, sorella, qui assistiamo anche a un miracolo potent… -

Ultime Notizie dalla rete : Qui bambina Qui da bambina, il 'Grande Fratello' le ha regalato il successo: chi... CheNews.it Il ritorno nei nidi: maestre e genitori tra dubbi, incertezze e la paura del virus

Si parte, nonostante le incertezze, le novità, le prescrizioni e i vincoli che questo nuovo anno scolastico riserva anche ai più piccoli. Ieri, con l’apertura dei nidi comunali, dedicati alla fascia d ...

La Danimarca si arrende a Raffaele: suo figlio potrà vivere con lui

L’uomo, 45 anni, ha lottato a lungo per ottenere l’affidamento del bambino dopo la morte della sua ex moglie GROSSETO. L’avventura del bambino che non è più conteso con la Danimarca è cominciata con u ...

Si parte, nonostante le incertezze, le novità, le prescrizioni e i vincoli che questo nuovo anno scolastico riserva anche ai più piccoli. Ieri, con l’apertura dei nidi comunali, dedicati alla fascia d ...L’uomo, 45 anni, ha lottato a lungo per ottenere l’affidamento del bambino dopo la morte della sua ex moglie GROSSETO. L’avventura del bambino che non è più conteso con la Danimarca è cominciata con u ...