"Querelo Rula Jebreal". Willy, Meloni furiosa a Dritto e rovescio: "La trascino in tribunale" (Di giovedì 10 settembre 2020) "Sono stufa, Querelo Rula Jebreal". In studio a Dritto e rovescio, Giorgia Meloni si dice "choccata" dalla vicenda di Willy Monteiro, massacrato a calci e pugni da 4 ragazzi a Colleferro. "Vedere un ragazzo che muore a 21 anni chiunque ha avuto esperienza della genitorialità non riesce a farci i conti". Ma è anche una questione politica: "Ci sono stati un sacco di esponenti della sinistra politica e non che non hanno espresso neanche una parola di solidarietà verso la famiglia di questo ragazzo ma che stanno usando la sua morte per fare campagna elettorale, con un cinismo e una freddezza che mi spaventano. L'odio che si sta sputando contro di noi inizia a essere pericoloso, quello che è accaduto a Matteo Salvini e che ... Leggi su liberoquotidiano

