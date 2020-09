"Quella sera ci hanno impedito di cercare Gioele. Avremmo potuto sentirlo piangere" (Di giovedì 10 settembre 2020) “Voglio cogliere l’opportunità per dire che le ricerche sono state del tutto inefficaci. Il signore che ha trovato mio figlio lo ha trovato solo con un falcetto”. Sono le parole di Daniele Mondello marito di Viviana Parisi e padre e Gioele, trovati morti tra le campagne di Caronia in un video durante la trasmissione “Chi l’ha visto”. “Mia moglie non avrebbe mai toccato mio figlio Gioele - ha proseguito -neanche con un dito. Avrei voluto trovarli io, ma mi è stato impedito”.Anche la zia di Gioele Mariella Mondello, presente in trasmissione, racconta nel dettaglio le falle nelle ricerche e denuncia con forza: “A noi ci è stato impedito di andarli a cercare. Quando sono scomparsi, ci siamo messi in macchina per ... Leggi su huffingtonpost

mengonimarco : Di questa terribile vicenda mi spaventa il messaggio che passa: che essere indifferenti sia più sicuro. Davanti all… - pdnetwork : L’Italia che vogliamo è quella dei diritti. Un’Italia inclusiva che dica no all'odio e sì al rispetto delle differe… - MattiaBriga : Alle 19 Super Giveaway sul mio profilo Instagram ! Sorteggerò il/i vincitore/i della maglia mia e di quella di… - fidelma38193986 : RT @mengonimarco: Di questa terribile vicenda mi spaventa il messaggio che passa: che essere indifferenti sia più sicuro. Davanti alle ingi… - MM_esercito : RT @mengonimarco: Di questa terribile vicenda mi spaventa il messaggio che passa: che essere indifferenti sia più sicuro. Davanti alle ingi… -

Ultime Notizie dalla rete : Quella sera "Quella sera mai stato sul Serra prima del rogo" LA NAZIONE "Quella sera ci hanno impedito di cercare Gioele. Avremmo potuto sentirlo piangere"

“Voglio cogliere l’opportunità per dire che le ricerche sono state del tutto inefficaci. Il signore che ha trovato mio figlio lo ha trovato solo con un falcetto”. Sono le parole di Daniele Mondello ma ...

Truffato dalla hacker e beffato dalle Poste: «Non mi credevano, ora la verità»

Nella mattinata del 4 giugno 2016 il signor Roberto A. apre il computer nel suo appartamento milanese e trova una mail di Equitalia. Sembra un messaggio reale: parla di una sanzione e rimanda a una se ...

“Voglio cogliere l’opportunità per dire che le ricerche sono state del tutto inefficaci. Il signore che ha trovato mio figlio lo ha trovato solo con un falcetto”. Sono le parole di Daniele Mondello ma ...Nella mattinata del 4 giugno 2016 il signor Roberto A. apre il computer nel suo appartamento milanese e trova una mail di Equitalia. Sembra un messaggio reale: parla di una sanzione e rimanda a una se ...