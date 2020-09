"Quel silenzio mi ha colpito da un punto di vista politico e umano": Salvini aggredito, il retroscena della Merlino (Di giovedì 10 settembre 2020) Si torna a ieri, mercoledì 9 settembre, all'aggressione subita da Matteo Salvini a Pontassieve, dove una 30enne di origini congolesi si è scagliata addosso al leghista, strappandogli camicia e rosario. Si torna a parlare dell'episodio a L'aria che tira su La7, il programma condotto da Myrta Merlino. Rivolgendosi al leghista Gian Marco Centinaio, ospite in collegamento, la Merlino rivela: "Ieri Salvini in diretta non mi ha detto che era stato appena aggredito da Quella donna, mi ha colpito". Già, perché ieri il leghista era ospite in collegamento proprio a L'aria che tira, collegamento iniziato poco dopo l'aggressione di cui, però, l'ex ministro dell'Interno non ha dato conto. "Ho chiesto a Salvini perché non mi ... Leggi su liberoquotidiano

Il duro sfogo di Salvini su Conte: "Il suo silenzio mi ha stupito"

La violenta aggressione subita da Matteo Salvini a Pontassieve nella giornata di ieri ha scosso gli umori della politica e non solo. A parte la camicia a brandelli e due rosari strappati dal collo, il ...

