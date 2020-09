Quarantena ridotta a 10 giorni: il piano del governo (Di giovedì 10 settembre 2020) Il governo italiano pensa di ridurre la Quarantena da 14 a 10 giorni, martedì la riunione del Comitato tecnico scientifico per discutere sul tema L’esecutivo vara l’ipotesi di ridurre i giorni di Quarantena, a differenza della Francia l’Itlaia vorrebbe ridurre da 14 a 10 giorni il periodo di isolamento per coloro che hanno avuto contatti con casi Covid. Un’apertura da parte del governo su questo tema non è nuova, infatti il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aveva già annunciato che ridurre il periodo di isolamento avrebbe ridotto anche i costi economici e sociali per il Paese. Favorevole anche il ministro Speranza che ha da subito richiesto il parere del Comitato tecnico scientifico. Viene così ... Leggi su zon

napolista : Ranieri Guerra: «Non è il caso di ridurre la quarantena sotto i dieci giorni» Al Giornale: «Se vogliamo aprire le s… - peterkama : quarantena ridotta: ipotesi di partire con gli asintomatici #ilsole24ore - infoitsalute : In Francia la quarantena per Coronavirus sarà ridotta da 14 a 7 giorni: il parere degli esperti - AgrifeoGrifeo : @albelatu @latwittipe Questa della quarantena ridotta adottata in Francia io l'ho sentita ieri ma non so come sia s… - CarloF0554ti : @vivranda @g_alo87 Ho letto che ci sono evidenze che si è più contagiosi nei primi 5 gg che dopo. Allo stesso tempo… -