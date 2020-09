PSG, tonfo alla prima stagionale in campionato: senza i ‘big’ arriva la sconfitta (Di giovedì 10 settembre 2020) Una prima da dimenticare. Il Paris Saint Germain inizia la stagione come aveva finito l’ultima, con una sconfitta per 1-0. Certo, qualche settimana fa l’avversario era il Bayern Monaco e i francesi si giocavano la vittoria della Champions League, ma il risultato è lo stesso. A dir la verità, ne sono cambiate di cose da quella sera, eppure è passato poco tempo. Le brevi vacanze hanno prodotto lunghe conseguenze. Sono infatti risultati positivi al Covid i vari Neymar, Icardi, Di Maria, Keylor Navas, con l’ultima “mazzata” Mbappé, contagiato però dopo il ritiro con la Nazionale. Soprattutto l’attacco, quindi, praticamente decimato. senza titolari e senza stelle. Ruiz-Atil, Kalimuendo, Sarabia, questo il trio offensivo di questa sera. Risultato? Il ... Leggi su calcioweb.eu

