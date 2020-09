PS5: Sony ha intenzione di abbassare il prezzo per competere con Series X (Di giovedì 10 settembre 2020) Di recente Microsoft ha annunciato che la sua Xbox Series S verrà proposta senza lettore a 299 euro ed il modello Xbox Series X a 499 euro, Sony dal canto suo non ha ancora annunciato nulla in tal senso, tuttavia una misteriosa fonte di Gamereactor è sicura che la compagnia giapponese ha in mente di adeguare il prezzo delle sue console a quello proposto dalla sua rivale.Stando a tale fonte, in origine Sony avrebbe voluto lanciare PS5 ad un prezzo maggiore rispetto alla console di Microsoft, tuttavia ha poi cambiato idea a causa (o grazie) alle politica concorrenziale dell'azienda. Quindi abbiamo un prezzo di 499 euro per PlayStation 5 e 399 euro per PlayStation 5 All-Digital Edition.Al momento quindi non possiamo ancora dire con certezza se tali ... Leggi su eurogamer

PS5 Sony Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : PS5 Sony