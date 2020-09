Primo caso di peste suina africana in Germania (Di giovedì 10 settembre 2020) La peste suina africana è arrivata nel cuore dell’Europa. Dopo le indiscrezioni riportate da alcuni media nella serata di ieri, oggi è arrivata la conferma ufficiale del Primo caso di infezione registrata in Germania. Il ministro tedesco dell’Agricoltura, Julia Kloeckner, ha fatto sapere che il virus è stato rilevato, dopo alcuni test, sulla carcassa di … InsideOver. Leggi su it.insideover

