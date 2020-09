Press conference GP Mugello 2020 (Di giovedì 10 settembre 2020) Classico giovedì dedicato ai media per i piloti, in vista del GP del Mugello. Domani i piloti scenderanno in pista per le prime prove libere. Charles Leclerc: “Non vedo l’ora di scendere in pista al Mugello con la Ferrari. La pista è bellissima e soprattutto in questo weekend celebriamo il 1000° GP della storia della nostra squadra in Formula 1. Sono anche felice di sapere che ci saranno alcune migliaia di tifosi sulle tribune. Il circuito, che ha un lungo rettilineo ma non è super veloce come quelle sulle quali abbiamo disputato le ultime due gare, dovrebbe vedere la nostra vettura meno in difficoltà. Come squadra sarà importante massimizzare il tempo a disposizione perché non abbiamo parametri di partenza e dunque c’è più lavoro del solito da portare avanti. Speriamo di ... Leggi su sport.periodicodaily

romeoagresti : #Juventus: #McKennie è pronto a parlare con la stampa per la conferenza stampa di presentazione // McKennie is read… - SamuelaFerraro : @aalessiadivi Se non c’è in press conference dobbiamo preoccuparci - DesiMalafronte : RT @gaia_val: non vedo l'ora di vedere la press conference di oggi con Sbinotto e Otmar - gaia_val : non vedo l'ora di vedere la press conference di oggi con Sbinotto e Otmar - ansiogenaaf : Io oggi vado avanti solo per sentir dire Sebastian Vettel “non ho deciso niente, nulla è cambiato, non ho firmato m… -

Ultime Notizie dalla rete : Press conference Official: Totti to host press conference tomorrow, reasons behind Roma exit Calciomercato.com english news Singing the IFA blues: le fiere hanno bisogno di contenuti per rimanere rilevanti

Il nemico dell'edizione 2020 di IFA, trasformata a causa della pandemia da fiera a Global Press Conference, non è stato tanto il Coronavirus quanto la mancanza di contenuti. Un'occasione sprecata da u ...

Hyundai alla SHIFT Mobility Convention di IFA 2020

Quest’anno, la SHIFT Mobility Convention di IFA 2020 si è svolta in un format misto tra digitale e fisico: le attività dal vivo, come la IFA Global Press Conference, sono state affiancate da una piatt ...

Il nemico dell'edizione 2020 di IFA, trasformata a causa della pandemia da fiera a Global Press Conference, non è stato tanto il Coronavirus quanto la mancanza di contenuti. Un'occasione sprecata da u ...Quest’anno, la SHIFT Mobility Convention di IFA 2020 si è svolta in un format misto tra digitale e fisico: le attività dal vivo, come la IFA Global Press Conference, sono state affiancate da una piatt ...