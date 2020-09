Preside Liceo Dante: Regione non ci ha ascoltati, riapriamo il 14 (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma – Cinque giorni in classe e poi di nuovo la chiusura per consentire lo svolgimento del referendum. Il Liceo ‘Dante Alighieri’ di Roma, storico ginnasio del rione ‘Prati’, riaprira’ i cancelli il 14 settembre, anche se dopo pochi giorni, il 18, sara’ costretto a richiudere. Studenti e studentesse torneranno poi a fare lezione il 23 settembre. Uno stop che, secondo la dirigente scolastica Maria Urso, poteva essere evitato. “Abbiamo fatto una petizione rivolta alla Regione Lazio per rimandare l’apertura a dopo le lezioni- commenta all’agenzia di stampa Dire- ma alla fine non si sono assunti la responsabilita’ di posticipare. E a questo punto, pur se in sofferenza, abbiamo deciso comunque di cominciare il 14. Lo facciamo per le famiglie, che sono in sofferenza, e per i ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Preside Liceo Preside Liceo Dante: Regione non ci ha ascoltati, riapriamo il 14 RomaDailyNews Campobasso, Rosa Socci primo tutore del folklore della città

La vice preside del Liceo Artistico Manzù, fondatrice del Centro di Studio e Ricerca della tradizione e canzone molisana, è stata votata all'unanimità dalla Giunta regionale che ha deliberato l'incari ...

Bergamo: il caos sulle nomine, poche mascherine e caccia ai bidelli. «È tutto un rebus»

Quando una graduatoria che dovrebbe essere definitiva viene pubblicata con nomi diversi per la terza volta in cinque giorni, si capisce che le cose sono complicate. L’ombra del primo giorno di scuola ...

