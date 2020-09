Premio Nobel della pace a Trump, ruolo chiave tra Israele e Emirati Arabi (Di giovedì 10 settembre 2020) Il presidente Trump è stato nominato per il Premio Nobel per la pace, il riconoscimento va sulla mediazione nell’accordo di pace tra Israele e Emirati Arabi Uniti. Fox News riferisce che la candidatura è stata proposta dal Christian Tybring-Gjedde, membro del parlamento norvegese e presidente dell’Assemblea parlamentare della Nato. Premio Nobel a Trump, i motivi della scelta Tybring ha dato queste motivazioni sulla candidatura di Trump per il Premio Nobel alla pace. “Per i suoi meriti, penso che abbia fatto di più di creare la pace tra le ... Leggi su quotidianpost

