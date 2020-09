Premio Michelin Chef Donna, Marianna Vitale è la cuoca italiana dell’anno (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Tradizione e innovazione si fondono nel Premio Michelin Chef Donna 2020 che quest’anno viene assegnato alla napoletana Marianna Vitale. Proprietaria del ristorante “SUD” a Quarto, Marianna Vitale con la sua stella Michelin ha brillato più di tutte le altre Chef e si è aggiudicata il Premio Chef Donna 2020 nell’ambito della quinta edizione dell’Atelier des Grandes Dames, un network che ha lo scopo di celebrare il talento femminile nell’alta ristorazione voluto da Veuve Clicquot. Tenacia, passione, spirito d’avventura e curiosità sono state le armi vincenti per la ... Leggi su anteprima24

cronachedigusto : Michelin assegna il premio #ChefDonna2020 a Marianna Vitale, Ristorante SUD, Quarto (NA), una stella Michelin dall’… - tgtourism : #MariannaVitale del Ristorante Sud di Quarto è il talento femminile della cucina italiana. - CorriereQ : Premio speciale Michelin Chef Donna 2020: Marianna Vitale è il talento femminile della cucina italiana - lightmoon972 : RT @corrmezzogiorno: #Napoli A Marianna Vitale il premio Michelin Chef Donna 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Premio Michelin

La scelta ha dei contorni molto chiari: Marianna Vitale è stata nominata «Chef donna 2020 by Veuve Clicquot» dagli ispettori della Michelin per «la tenacia con cui ha costruito un progetto di ristoraz ...La chef e patronne di Sud ha conquistato il Premio Michelin Chef Donna 2020 by Veuve Cliquot. La storia e la visione di una ragazza napoletana, praticamente autodidatta, che è diventata punto di rifer ...