Premio Ischia internazionale di giornalismo 2020 a TPI | il 12 settembre la premiazione

Lo scorso maggio TPI ha vinto la 41esima edizione del Premio Ischia internazionale di giornalismo 2020 "sezione web" per la copertura dell'emergenza Coronavirus e per le inchieste sulla gestione sanitaria in Lombardia (qui l'inchiesta completa, a puntate). Sabato, 12 settembre 2020, a Lacco Ameno (Ischia) alle ore 21 andrà in scena la cerimonia di premiazione a cui prenderà parte anche il direttore di TPI, Giulio Gambino.

