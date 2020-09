Premi Oscar solo ai film politicamente corretti. Il cinema non ci sta. Muccino: l’arte non può avere paletti (Di giovedì 10 settembre 2020) Premi Oscar solo ai film politicamente corretti. Lo ha stabilito l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’organizzazione che si occupa dello sviluppo dell’industria cinematografica americana e internazionale. E che ogni anno assegna i tanto ambiti Premi Oscar. La polemica divampa: praticamente l’Academy detta i copioni a registi e produttori. solo protagonisti o coprotagonisti che siano di colore, o donne, o del mondo Lgbt o disabili avranno la possibilità di essere Premiati. Sono poste le basi dunque per una dittatura di certe tematiche e per arginare la creatività di chi opera nel mondo del cinema e dello ... Leggi su secoloditalia

