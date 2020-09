Power Hits Estate, Gianna Nannini lancia il microfono: attimi di panico sul palco. Poi arriva Achille Lauro e si spoglia (Di giovedì 10 settembre 2020) La quarta edizione dell’evento “Power Hits Estate”, organizzato da RTL 102.5, ha visto trionfare come tormentone dell’Estate 2020 (come ampiamente previsto) “Karaoke” dei Boomdabash con Alessandra Amoroso. È la terza vittoria consecutiva per il gruppo che ha trionfato nel 2018 con “Non ti dico no” assieme a Loredana Bertè, poi “Mambo Salentino” lo scorso anno sempre in coppia con Alessandra Amoroso. Non sono mancate alcune sorprese durante la serata, come l’appello di Gaia (finita subito in trend topic sui social con #BravaGaia), Ghali e Mahmood affinché sia fatta giustizia per Willy, il 21enne pestato a morte a Colleferro da quattro ragazzi. Poi Gianna Nannini, tra i super ospiti della serata, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

