Power Hits Estate 2020: vincono i Boomdabash con Alessandra Amoroso (Di giovedì 10 settembre 2020) Si è conclusa l’edizione 2020 della Power Hits Estate. A contendersi il premio per la canzone regina dell’Estate, 50 artisti che si sono esibiti nel corso della lunga serata targata Rtl 102.5. A spuntarla i Boomdabash con Alessandra Amoroso La Power Hits Estate 2020 volge al termine ed incorona “Karaoke” come canzone regina dell’Estate. La band salentina conquista il titolo per il terzo anno di fila. La serata finale dell’evento musicale voluto da Rtl 102.5, ha visto esibirsi sul palco dell’Arena di Verona, ben 50 artisti. A colpi di esibizioni, i protagonisti di questa complicata Estate ... Leggi su zon

