Posti di blocco: la segnalazione è reato? Ecco cosa si rischia (Di giovedì 10 settembre 2020) Posti di blocco: la segnalazione è reato? Ecco cosa si rischia I Posti di blocco, le pattuglie della polizia e gli autovelox – si sa – costituiscono qualcosa di sgradito agli automobilisti poco avvezzi al rispetto delle regole del CdS. Ma che succede se qualcuno di questi automobilisti vede una pattuglia o un posto di blocco? può legittimamente segnalarlo ad altre persone al volante, attraverso i moderni sistemi di comunicazione a distanza, quali navigatori satellitari, clacson, lampeggianti dei fari o anche le chat per smarphone? Oppure tale condotta va contro la legge ed essere coinvolti in episodi di segnalazione di Posti di ... Leggi su termometropolitico

4Tchat : RT @unmagroio: Tadàaan! ?? #spininelfianco e i ggiovani ai posti di blocco - unmagroio : Tadàaan! ?? #spininelfianco e i ggiovani ai posti di blocco - JkrAlb : @salvinimi Posti di blocco dappertutto... Stanno raccogliendo le noci per il nuovo rosario.?? - GEupeptico : @SirDistruggere Mia nonna, che oggi avrebbe 96, curava le ferite dei partigiani e portava nel cestino della bici le… - GibelliTiziana : @AdalucDe @Sandra_Savino @messveneto Posti di blocco e controlli alla frontiera c’erano anche stamattina? Ma dai. -

Ultime Notizie dalla rete : Posti blocco

Il Gazzettino

La proroga del blocco dei licenziamenti contenuta nel Decreto agosto anziché contrastare la crisi finisce per aumentarne gli effetti negativi A quasi un mese di distanza dalla sua pubblicazione in Gaz ...FERMO - Due clandestine, droga nascosta davanti al portone, un giovane in sella a un motorino rubato. E’ stato un pomeriggio movimentato, quello di martedì a Lido Tre Archi. L’estate volge al termine, ...