Poste Italiane: Buoni fruttiferi postali Q/P, ok ai rendimenti sul retro (Di giovedì 10 settembre 2020) L’Arbitro Bancario Finanziario interviene su nuovo e significativo caso con al centro i Buoni fruttiferi postali della serie Q/P. Poste Italiane ancora una volta condannata per non aver rispettato il calcolo corretto dei rendimenti dal ventunesimo al trentesimo anno. Ecco i dettagli della vicenda.Segui Termometro Politico su Google News Poste Italiane: il caso in oggetto L’Abf chiamato ancora una volta in causa per giudicare il calcolo dei rendimenti di un buono fruttifero postale di serie Q/P. Nel caso si specifico, il ricorrente era titolare di un titolo sottoscritto il 18 agosto 1986 con valore di 100mila lire: il motivo del ricorso riguarda i rendimenti applicati da Poste ... Leggi su termometropolitico

